ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Pir Baba Parkı içerisinde bulunan leblebi küresi merak konusu oldu.

Çorum Belediyesi’nin Ramazan ayından hemen önce Pir Baba Parkı’na yerleştirdiği leblebi desenli, küre şeklindeki stant, görenlerin ilgisini çekiyor.

Parka gelen ya da yoldan geçen vatandaşlar, kürenin etrafında gezinip, içine bakıp ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

Yetkililerden aldığımız bilgiye göre, Çorum Belediyesi bu stant içerisinde çeşitli ikramlıklar hazırlayıp vatandaşa sunabiliyor fakat stant şu an faaliyette değil.