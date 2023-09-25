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Ahlatcı Çorum FK sezonun evindeki ilk galibiyetini Sakaryaspor karşısında aldı. Kırmızı Siyahlı takım bu galibiyet ile büyük sevinç yaşarken Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın ise maç sonunda oldukça düşünceli olduğu gözlendi.

Maçı protokol tribününde Eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve kulübün en büyük destekçilerinden Muhsin Dere ve Sakaryaspor Başkanı ile birlikte izleyen Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın maç sonunda diğer maçların aksine oldukça düşünceli bir görüntü verdi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Muhsin Dere ve protokoldeki diğer Çorumlular futbolcuları alkışlarla soyunma odasına gönderirken Başkan Yalçın’ın ise düşünceli hali dikkat çekti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de Başkan’ın bu düşünceli halini gördü ve aşağıdaki fotoğrafdaki gibi birbakış yaptı. Dere ve Yalçın daha sonra soyunma odasına giderek burda teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Başkan’ın bu düşünceli halinin ise ödemelerden kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.