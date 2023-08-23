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Çorum Futbol Kulübü'nün yeni sezonda yedek kulübesi sponsoru olan ve kulübe destek veren YAF DİESEL'in Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Yusuf Kanıcı şehrinin takımına verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu belirtirken, ilk 2 haftada alınan sonuçların futbolun doğası adına gayet normal olduğunu ve camiada karamsarlık yaratmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye dahil 4 ülkede kurulu denizcilik şirketleriyle faaliyet gösteren, sektörünün öncü kuruluşları arasında bulunan ve bu sezon İşlerinin yoğunluğu dolayısıyla sürekli yurt dışında bulunduğunu ancak ilk fırsatta Çorum'a gelerek stattaki o muhteşem heyecanı ve atmosferi yasamak istediğini ifade eden Yusuf Kanıcı, Çorum Futbol Kulübü'nün başarısı karşısında gururlandığını, camianın kenetlenmesiyle daha nice başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

1. Lig'in kurtlar sofrası olduğunu ve kalıcı başarılar için sabretmek gerektiğini vurgulayan Kanıcı; "56 yıllık tarihimizde ilk kez 1. Lig'e çıktık. Bu başarıda en büyük pay, Başkan Oğuzhan Yalçın ve büyük taraftarımızındır. Bundan sonraki sürecte aslolan kalıcılığımızı sağlayıp saglam temeller oluşturarak Süper Lig kapısını zorlamaktır. Bunun icin de zamana ve sabıra ihtiyacımız var. Herkes üzerine düşeni layıkıyla yaptığı sürece bir gün mutlaka Süper lig hedefine varacagız. Bugün olduğu gibi bundan sonra da gücümüz yettiğince takımımızın yanında olacağımızın bilinmesini isterim, Sporun kardeşlik olduğunu unutmamamız gerekir. Takımımız sahada canla başla mücadele ederken centilmenliği de elden bırakmamamiz gerekiyor. Özellikle Çorum'a gelen takimlarin Çorum'a ve Çorumluya yakışır şekilde misafir edilmelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.