HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam göreve başladığı gün bu camiaya soz verdiğini bunu büyük oranda yerine getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

Tam bu başarının inanılmaz olduğunu Başkanın emeklerinin çok olduğunu ayrıca Savunma Bakan yardımcısı Muhsin Dere ile devleti adına gurur duyduğunu belirterek ‘Rehavet yok matematiksel garantileyene kadar aynı ciddiyetle devam’ dedi.

Tam, Düzcespor maçının ardından yaptığı açıklamada ‘Seyircimizle oynamak istiyorduk taraftarsız olmamız bizi üzdü. Maçın İlk yarısındada performansımızı seyircisiz oynamak etkiledi. İlk yarı galibiyet getirecek pozisyonlar bulduk. Rakibin hızlı hücumlarla veya dikine geçiş pasları ile savurma arkasına yapmaya çalışan bir takımdı. İlk yarı bölüm bölüm geçiş fırsatı verdik ancak yüksek savunma konsantrasyonumuzla gol yememeyi başardık.

İkinci yarı daha baskılı ve konsantre başladık oyunu rakip sahaya yıktık. Bir kaç hızlı hücum dışında rakibe atak fırsatı vermedik. Son dakikada da olsa ihtiyacımız olan golü bulduk ve şampiyonluk yolunda önemli bir aventaj yakaladı. Kolay değil yoğun bir stres yaşanıyor, Bu maç öncesinde dört final maçımız vardı. Birlikteliği güçlendirerek bugünlere geldik.

Başkanımızın emeklerine sağlık. Muhsin Dere başkanımla gurur duyuyorum. İnanılmaz insan devletim adına gururlanıyorum. Onların sayesinde bu ülkemiz bu günlerde ayakta. Çorum bu insanların değerini bilsin. Şehire geldiğimde onlarda beni bağrına bastı. Geldiğimde onlara bir sözümüz vardı. Biz buna inanıyorduk takıma inancımız tamdı.

Gerçekten son dönemde inanılmaz bir serüven yaşadık. 18 maçtır yenilmeyen dokuz maçtır gol yemeden kazanıyoruz. İnanılmaz bir periyot ve mücadele. Bu başarı kolay olmadı futbolcularımın canları yandı çocuklarından ayrı kaldılar görünmeyen o kadar çok emek varki, hepsinin. emeklerine yüreklerine sağlık.

Ama bitmedi matematiksel olarak bitmeden taviz vermeden aynı hırsla ve inançla bugünden itibaren Menemen maçının hazırlıklarına başlayacağız. Ben görevdeki tek yenilgi aldığım Düzcespordu ondan da rövanşı aldık. Bu galibiyeti seyircimizi taraftarımıza armağan ediyorum, Onlar bizi Erzincan’da bayram günü bile yalnız bırakmadılar. Menemende de bırakmayacaklarını inanıyorum. İnşallah Menemen maçını kazanıp Ispartaspor maçında tüm taraftarlarımızla birlikte şampiyonluğu kutlayacağız’ dedi.