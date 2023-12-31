Sungurlu İsmetpaşa İlkokulunda, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında, ‘Anahtar Kelimelerle Hikaye Anlatma Yarışması’ yapıldı. Yarışmayı kazanan öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencilerin Türkçe’nin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında çeşitli yarışmalar yapılıyor.

Proje kapsamında Sungurlu İsmetpaşa İlkokulunda, “Anahtar Kelimelerle Hikaye Anlatma Yarışması” geçekleştirildi.

Her sınıftan 1 öğrencinin katıldığı yarışmada öğrenciler verilen 4 kelime ekseninde kurguladıkları hikayeyi anlattılar. Yapılan değerlendirme sonucu 4/C sınıfından Göktuğ Akcan komisyon tarafından birinci seçildi.

Okul Müdürü Lütfi Türkgenci, yarışmada birinci olan Göktuğ Akcan’ı tebrik ederek, başarı belgesi ve satranç takımı ile ödüllendirildi.