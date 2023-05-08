MURAT ÇETİN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 21 Nisan'da babası İsmet Başaranhıncal'ı kaybeden Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal'a taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyareti için gelen Hisarcıklıoğlu ayrıca Teknofest '2023 Liselerarası Elektrikli Araç' kategorisinde 5. olan Şehit Emin Güner Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, plaket takdim etti.

Çorum'un yerli elektrikli otomobilini imzalayan Hisarcıklıoğlu, öğrencileri tek tek tebrik etti.