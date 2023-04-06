ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Hitit Anaokulu velileri, okul bahçesinde bulunan oyun grubunun yetersiz olduğunu belirterek, bahçeye yeni oyun gruplarının eklenmesini istediler.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde eğitim öğretime devam eden Hitit Anaokulu’na 2017 yılında İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan oyun grubu, anasınıfı öğrencileri için yetersiz kalmaya başladı. Veliler, havaların da ısınmaya başlamasıyla birlikte okul bahçesinde daha sık vakit geçirmeye başlayan çocukları için, sadece kaydırak ve salıncaktan ibaret olan oyun grubunun, yeni oyun gruplarıyla desteklenmesi talebinde bulundular.

Yeni oyun grupları için yer sorunu olmadığını gözlemlediklerini de ifade eden veliler, okul bahçesine, çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri ve fiziksel anlamda da kendilerini geliştirebilecekleri parkur ekipmanları ve oyun alanları yapılmasını isteyerek, yetkililere seslendiler.