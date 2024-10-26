Çorum Hitit Bilirkişiler Derneği Olağan Genel Kurulunu 26 Ekim 2024 Cumartesi günü dernek merkezinde üyelerin katılım ile gerçekleştirildi.

Kurucular kurulu ile birlikte ilk üç yıllık görev süresini tamamlayan derneğin başkanlığına Mali Müşavir, AdliBilirkişi ve Konkordato komiserliği görevlerini ifa eden İbrahim Ahıshalı oy çokluğu ile yeniden seçildi.

Divan Başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı ve Mali Müşavir Lemzi Çöplü'nün yaptığı genel kurulda, derneğin geçmiş dönem faaliyetleri ve hesapları ibra edilerek, yeni dönemde yapılması planlanan faaliyetler gündem dahilinde değerlendirilerek katılımcı üyelerin oy birliği ile ibra edildi.

Yapılan oylama ile üç yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Derneğin iştirak ettiği Tüm Bilirkişiler Federasyonuna delege seçimleri de gerçekleştirildi.

Federasyon üst yönetiminde görev alan dernek yönetim kurulu ve delegeleriden TÜMBİLFED Genel Başkanvekili hemşehrimiz Fatih Kankurdan Samsun Bölge Kurulu, Adalet Bakanlığı ve Türkiye genelindeki bilirkişilerin sorunları ve çözüm önerileri ile şimdiye kadar yürütülen STK çalışmaları ve faaliyetleri ile bilirkişiler lehine kazanımlarla ilgili yönetim kurulu brifingi gerçekleştirdi.

Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran'ında yönetim kurulu üyeliğine ve federasyon delegeliğine tekrar seçildiği toplantıda muhasebeci bilirkişilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hususunda görüşlerini dile getirdiği toplantı dilek ve temenniler ile 2025 yılı faaliyet planları kapsamında birebir görüşler ve talepler değerlendirilerek aksiyon planlarına dahil edildi.

Hitit Bilirkişiler Derneği yeni seçilen üyeleri ve organları ile ilk yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.