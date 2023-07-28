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Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.

Yayınlanan ilana göre, Alaca Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne 1 Doçent, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'ne 1 Profesör, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne 2 Doçent, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'ne 1 Doçent, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü'ne 1 Profesör, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ne 2 Doçent, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü'ne 1 Doçent, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne 1 Profesör, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü'ne 1 Doçent, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü'ne 1 Doçent ve Tıp Fakültesine 1 Prefösör ile 9 Doçent Öğretim üyesi olmak üzere toplam 22 öğretim üyesi alımı yapılacak.

Başvurular 8 Ağustos'ta sona erecek.