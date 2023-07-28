Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. 

Sanayi'de 17.Cadde'ye asfalt Sanayi'de 17.Cadde'ye asfalt

Yayınlanan ilana göre, Alaca Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne 1 Doçent, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'ne 1 Profesör, Fen-Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne 2 Doçent, Fen-Edebiyat Fakültesi  Fizik Bölümü'ne 1 Doçent, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü'ne 1 Profesör, Mühendislik Fakültesi  Kimya Mühendisliği Bölümü'ne 2 Doçent, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü'ne 1 Doçent, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne 1 Profesör, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü'ne 1 Doçent, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü'ne 1 Doçent ve Tıp Fakültesine 1 Prefösör ile 9 Doçent Öğretim üyesi olmak üzere toplam 22 öğretim üyesi alımı yapılacak.

Başvurular 8 Ağustos'ta sona erecek.