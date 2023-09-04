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Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.

Yayınlanan ilana göre, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne Matematik, Moleküler Biyoloji, Arkeoloji, Antropoloji ve Tarih bölümlerine, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme ve Maliye bölümlerine, İlahiyat Fakültesi'ne İslam Tarihi ve Sanatlar, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri bölümlerine, Mühendislik Fakültesi'ne Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerine, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne de Çocuk Gelişimi Bölümü'ne Doktor Öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Başvurular 19 Eylül'de sona erecek.