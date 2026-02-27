Hitit Üniversitesi, Hong Kong'da düzenlenen 19. Asya-Pasifik Uluslararası Eğitim Birliği Yükseköğretim Konferansı ve Fuarı'nda yerini aldı.

Hitit Üniversitesi, yükseköğretimde dünyanın önde gelen uluslararası platformlarından biri olan Asia-Pacific Association for International Education tarafından organize edilen 19. Asya-Pasifik Uluslararası Eğitim Birliği Yükseköğretim Konferansı ve Fuarı'na (APAIE 2026) katıldı. Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı ve Uluslararası Projeler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seyrek, bölgenin önde gelen yükseköğretim etkinliklerinden olan APAIE 2026 Konferansı'nda uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda temaslarda bulundu.

Program kapsamında Asya-Pasifik bölgesinden 30'un üzerinde üniversite ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmeler çerçevesinde öğrenci ve personel hareketliliği, ortak araştırma ve proje geliştirme faaliyetleri ile akademik bilgi ve deneyim paylaşımı konularını kapsayan Erasmus+ KA171 ve ikili işbirliği imzalanması konusunda prensip anlaşmalarına varıldı.

Hitit Üniversitesi, bu temaslarla birlikte uluslararası ağını genişletmeyi ve özellikle Asya-Pasifik bölgesi ile sürdürülebilir akademik ortaklıklar geliştirmeyi hedefliyor.