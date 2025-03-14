Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi arasında sportif faaliyetlerle ilgili iş birliği protokolü hazırlanıyor.

Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kınık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı makamında ziyaret ederek birlikte yapılacak sportif faaliyetler protokolü hazırlanması için Şube Müdürleri Ayşe Şenyuva ve Halil Çöl’ün katılımı ile bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda iki kurumun sportif faaliyetler konusunda yapacakları protokolün içereği konusunda yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde hazırlanan protokolün imza töreninde içeriğinin açıklanması bekleniyor.