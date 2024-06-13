Hitit Üniversitesinin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet, uluslararasılaşma ve kurumsal kapasite kapsamında başarılı akademisyenleri ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Akademi Başarı Ödülleri Töreninde akademisyenlere ödül ve plaketleri verildi.

Ethem Erkoç Konferans Salonunda düzenlenen törene Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, rektör yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, dekanlar, müdürler ve akademisyenler ile üniversite idari personeli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Öztürk “Akademik başarısıyla üniversitemize katkı sunan değerli çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum.” dedi

Hitit Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Akademi Başarı Ödülleri Töreninde bilimsel yayın, patent/faydalı model, topluma hizmet, üniversite tanıtım gibi alanlarda belirlenen 14 kategoride başarılı çalışmalar yapan akademisyenlere ödül verildi.

İŞTE VERİLEN ÖDÜLLER VE HAK KAZANAN AKADEMİSYENLER İLE BİRİMLER:

Ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından Üniversite adına tescillenmiş/onaylanmış ve yayımlanmış patent, faydalı model/endüstriyel tasarım kategorisinde Doç. Dr. Filiz Boran, Doç. Dr. Seyfi Şevik ve Dr. Recep Çakar.

Makine ve İmalat Teknolojileri İhtisaslaşma Alanında sanayi ile işbirliği içinde geliştirilen ticari potansiyele sahip ürün kategorisinde Doç. Dr. Filiz Boran, Doç. Dr. Seyfi Şevik, Doç. Dr. Bünyamin Çiçek’, Dr. Öğr. Üyesi Güven Akçay, Prof. Dr. Fatih Işık ve Dr. Öğr. Üyesi Serkan Dişlitaş

Ulusal/uluslararası meslek organizasyonları ya da resmi kurumlar tarafından onaylanan ve kuralları bu organizasyonlar tarafından belirlenen yarışmalarda alınan ödül kategorisinde Öğr. Gör. Ceren Uygun Oğhan

Kurum dışı prestiji daha yüksek fonları üniversitemize kazandıran akademisyenlerimizi de ödüllendiriyoruz. Şimdiki Kategorimiz “TÜBİTAK çok taraflı uluslararası projeler, 1001, orta ve büyük ölçekli 1003, 1004, 1007 destekli projeler veya TÜSEB destekli projede yürütücülük veya koordinatörlük kategorisinde Prof. Dr. Sinan Çalışkan

Topluma hizmet faaliyetleri kapsamındaki proje veya etkinliklerde yürütücülük/ koordinatörlük”. Plaket ve harici disk ödüllerini hak eden ilk öğretim kategorisinde Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seyrek, Öğr. Gör. Dr. Büşra Moran Bozer, Prof. Dr. Nurcan Baykam

Ödül yılı/dönemi içinde en fazla Q1 (Web of Science) yayını olan öğretim elemanı kategorisinde Tıp Fakültesi: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sait Değer, Fen Edebiyat Fakültesi : Prof. Dr. Hakan Güngüneş, Mühendislik Fakültesi : Prof. Dr. Bülent Kabak, Sağlık Bilimleri Fakültesi: Dr. Öğr. Üyesi Filiz Selen Spor Bilimleri Fakültesi: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Metin Kuş, İİBF: Dr. Öğr. Üyesi Cevat Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Cansu Gök Kısa, Teknik Bilimler MYO: Doç. Dr. Seyfi Şevik, Doçent Dr. Bünyamin Çiçek, Dr. Öğr. Üyesi Tuna Aydoğmuş , Sosyal Bilimler MYO. Dr. Öğr. Üyesi Erkan Ustaoğlu, Alaca MYO. Öğretim Görevlisi Gülcan Geyik

Ödül yılı/dönemi içinde sonuçlanmış TÜBİTAK proje yürütücülüğü sayısı en fazla olan öğretim elemanı kategorisinde Dr. Öğr. Üyesi Gamze Nur Müjdeci, Dr. Öğr. Üyesi Güven Akçay

Ödül dönemi içinde öğretim elemanı başına en fazla Web of Science, SCOPUS ve TR-Dizin veri tabanlarında taranan makale ve kitap yayımlayan birimler kategorisinde Prof. Dr. Özgür Yağan, Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Doç. Dr. Buğra Bağcı

Ödül dönemi içinde öğretim elemanı başına en fazla TÜBİTAK 2209 a/b öğrenci projesi kabul edilen birimler kategorisinde Prof. Dr. Sinan Çalışkan, Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Prof. Dr. Sabiha Kılıç, Prof. Dr. İsmail Bulut, Doç. Dr. Zekeriya Işık, Doç. Dr. Songül Özüm

Web of Science ve SCOPUS’ta taranan dergilerde en fazla atıf alan ilk 3 öğretim elemanı kategorisinde Doç. Dr.Akif Akgül, Prof. Dr. Hakan Güngüneş, Prof. Dr. Bülent Kabak

Ödül dönemi içinde topluma hizmet kapsamında en fazla proje veya etkinlik düzenleyen birimler kategorisinde Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, Prof. Dr. Kadir Erol, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurullah Alkan, Prof. Dr. Macid Yılmaz, Prof. Dr. Selen Özakar Akça,

Üniversitenin tanınırlığını artıran en başarılı etkinliği gerçekleştiren birim kategorisinde Doç. Dr. Celal Taşkıran, Doç. Dr. Gamze Deryahanoğlu, Arş. Gör. Dr. Mehmet İsmail Tosun, Arş. Gör. Furkan Çamiçi, Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Doç. Dr. Muteber Burunsuz, Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine hizmet eden yayınların dağılımına göre birimler kategorisinde Prof. Dr. Kadir Erol, Prof. Dr. Özgür Yağan, Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Prof. Dr. Sabiha Kılıç, Prof. Dr. Sinan Çalışkan

Ofis ve koordinatörlük çalışmalarına katkı kategorisinde Dr. Öğr. Üyesi Murat Toman, Prof. Dr. Dursun Ali Köse, Öğr. Gör. Tuğrul Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Safa Hoş, Dr. Öğr. Üyesi Eda Aktaş Akyıldız, Arş Gör. Emre Özyerden, Dr. Öğr.Üyesi Aslı Kara, Dr. Öğr. Üyesi Eda Aktaş Akyıldız, Öğr. Gör. Seda Kılıç Boduroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Meryem Yalçınkaya, Prof. İsmail Bulut, Arş. Gör. Dr. Taha Topaloğlu, Doç. Dr. Levent Ceylan, Doç. Dr. Ömür Demirel, Doç. Dr. Menekşe Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nal, Doç. Dr. Özgür Özdilli, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Reşit Haboğlu, Öğr. Gör. Dr. Furkan Akbulut, Öğr. Gör. Dr. Selma Nacak, Öğr. Gör. Dr. Hakan Apaydın, Arş. Gör. Dr. Enes Efe, Öğr. Gör. Hacer Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seyrek, Dr. Öğr. Üyesi Seyfullah Dedeoğlu, Öğr. Gör. Dr. Büşra Moren Bozer, Öğr. Gör. Ömer Kayır, Öğr. Gör. Çağla Kayışoğlu, Doç. Dr. Elif Genç, Dr. Öğr. Üyesi Recep Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın, Doç. Dr. Ahmet Başkan, Doç. Dr. Yeliz Bolat, Doç. Dr. Nisa Gökden Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Metin Kuş, Öğr. Gör. Dr. Abdullah Bedir Kaya, Öğr. Gör. Dr. Ahmet Bolat Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal, Öğr. Gör. Kerim Aktaş, Öğr. Gör. Servet Ebrar Bayram, Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Samet Seyitoğlu, Doç. Dr. Filiz Boran, Dr. Öğr. Üyesi Celal Utku Deniz, Dr. Öğr. Üyesi Merve Okutan Öğr. Gör. Dr. Mehmet Şener, Öğr. Gör. Mustafa Çağrı Özkader, Ali Saçak, Selman Gedik, Deniz Ural ve Mustafa Alpdoğan Boduç