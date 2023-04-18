HURŞİT BOZKURT

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 9 üniversitede rektör ataması yapılacağını duyurarak, adaylık başvuru ilanını yayınladı.

Adıyaman Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesine rektör ataması yapılacak.

Bu kapsamda adaylık şartlarını taşıyanların ilgili evraklarla 28 Nisan 2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunması gerektiği duyuruldu.