YÜKSEL BASAR

Hitit Üniversitesi’nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesi nedeniyle mezuniyet töreni düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilerin katılımı ile mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, MHP il Başkanı Agah Karapıçak, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, akademisyenler, öğretim görevlileri ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “ Özellikle 2000 yılı sonrası kurulan üniversitelerin kendi girişim şartları dikkate alındığında Hitit Üniversitemiz Çorum’dan aldığı güç ve dinamikleri etkin bir şekilde kullanıp, önünü açan ve bize emanet edilen gençlerimizi de bu persvektif ile eğitim hayatlarında her türlü alt yapıya, vizyona sahip olduğunu ortaya koyan bir üniversite olarak karşınızda. Üniversitemizin geleceği çok parlak. Üniversite olarak en önemli miladımız makine imalat teknolojilerinde Çorum’un imalat altyapısı gençlerimizin enerjisi ile birleştiğinde ilimize, bölgemize ve çok büyük bir yatırım olduğunu ilerleyen yıllarda göreceğiz. İki yıl içerisinde atılan adımlar gelinecek noktayı bize müjdeliyor.” dedi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın iseçok önemli yıllardan geçildiğini belirterek; “Çok önemli yılları yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına girdik. Türkiye’nin ilk yüzyılındaki başarılar ikinci yüzyılda daha yukarılara taşımamız lazım. Bu bayrak yarışında bayrak gençlerin ellerinde. Öyle bir noktaya geldik ki bundan sonra topu gelse bu milletin önünde duramaz. Bu milletin geleceğine, aydınlık yarınlarına inanmışız ve yeni başarılara doğru azimle yürüyoruz.”şeklinde konuştu

Son olarak kürsüye gelen Vali Mustafa Çiftçi de mezun olan öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Programın devamında okul birincisi Didem Soysalbaş mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yaptı.

Ardından fakülte ve meslekyüksekokullarında ilk 3’e giren öğrencilere ödüllerini Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri takdim etti.

Tören sonunda keplerini fırlatarak mezuniyetin tadını doyasıya yaşayan öğrenciler, ailelerine sarılarak mutluluklarını paylaştılar.