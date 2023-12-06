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Hitit Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarını enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve bu hedeflere yönelik eğitim ve araştırma kategorilerinde değerlendiren GreenMetric sıralamasında Dünya’nın 248’inci, Türkiye’nin ise en iyi 18’inci çevreci üniversitesi oldu.

GreenMetric tarafından hazırlanan çevreye duyarlı üniversiteler sıralaması açıklandı. Hitit Üniversitesi, “Çevreye Duyarlı Üniversiteler 2023” sıralamasında, dünyada yüzlerce üniversiteyi geride bıraktı.

2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulan Dünya Üniversiteleri IU GreenMetric Ağı yaptığı değerlendirmeye, bu yıl dünya genelinde 98’i Türkiye’den olmak üzere toplam 1183 üniversiteyi dahil etti.

GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında başarısını sürdüren HİTÜ, 2023 yılı sıralamasında dünyada 1183 üniversiteden 935 üniversiteyi geride bıraktı. Böylelikle 2022 yılında dünyada 329’uncu sırada bulunan Hitit Üniversitesi 248’inci sıraya yükseldi.

Hitit Üniversitesi, 2023 yılı Türkiye değerlendirmesinde ilk sıraları İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Erciyes gibi sayılı üniversitelerin aldığı GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında 2000 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumları arasında 4’üncü sırada yer aldı.

Hitit Üniversitesi, ülkemizden başvuran üniversite sayısının artmasına rağmen toplam 98 üniversiteden de 80’ini geride bırakarak tüm üniversiteler arasında 18’inci sıraya yükselirken devlet üniversiteleri arasında ise 14’üncü sıraya yerleşti.

‘HER ADIMDA ÇEVREYE DUYARLILIK GÖSTERİYORUZ’

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversite yönetimi olarak attıkları her adımda çevreye duyarlılık gösterdiklerini belirterek, başvuru yapan üniversite sayısındaki artışa rağmen çevreci üniversite olma yolundaki gayretlerimizin sonuçlarını görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hitit Üniversitesinin bu yıl GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında dünyada ve ülkemizde birçok üniversiteyi geride bıraktığını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, şunları söyledi:

“Üniversitemiz 2023 yılı değerlendirmesinde Dünya’nın 248’inci, Türkiye’nin ise 18’inci en çevreci üniversitesi oldu. 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında ise 4’üncü sıraya yükseldi. Üniversite olarak Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ECBS) çerçevesinde, atık yönetimi prosedürlerini sistematik bir şekilde sürdürüyoruz. Geri dönüşüm, aydınlatma ve ısıtma gibi alanlarda örnek yükseköğretim kurumlarından biriyiz. Tehlikeli atıkların usulüne uygun bir şekilde bertarafını sağlıyor, geri dönüşümlü atıkları da yerinde ayrıştırarak ilgili birimlere gönderimini sağlıyoruz. Üniversitemizde çevreye duyarlılık açısından örnek teşkil eden uygulamalardan trijenerasyon sistemini devam ettiriyoruz. Yeni altyapı ve üst yapı yatırımlarında da çevre faktörünü özellikle dikkate alıyoruz.”

Rektör Prof. Dr. Öztürk, çevreye duyarlı üniversite olma yolunda gerçekleştiren uygulamalara katkısı bulunan ve duyarlılık gösteren akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.