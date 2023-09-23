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Hitit Üniversitesi(HİTÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’na vekaleten atama yapıldı.

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na aynı fakültede öğretim üyesi olan Prof. Dr. İsmail Bulut vekaleten atandı.

Görev değişimi nedeniyle İlahiyat Fakültesi'nde devir teslim töreni düzenlendi.

Önceki dekan Prof. Dr. Abdullah Çolak'a fakülteye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Prof. Dr. İsmail Bulut, "Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlık görevini layıkıyla ve başarılı şekilde yapmak nasip olur inşallah" dedi.