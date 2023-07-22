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HURŞİT BOZKURT

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2023 raporu açıklandı. Rapora göre, Hitit Üniversitesi(HİTÜ) 2022 yılına göre hem devlet üniversiteleri arasında hem de üniversitelerin genel memnuniyet sıralamasında geriledi.

Araştırmada bu yıl 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere 200 üniversitede öğrenim gören 47 bin 761 öğrenciden “Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı”, “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet”, “Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği” ve “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” gibi altı alanda değerlendirme istenildi.

TÜMA'nın 2023 araştırmasında, HİTÜ ‘Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması’nda 200 üniversite içerisinde Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün göreve geldiği 2019 yılına göre 31 sıra gerileyerek 103'ncü sırada yer aldı.

‘Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması’nda ise 126 Devlet Üniversitesi arasında 2019 yılına göre 24 sıra düşerek 65'nci sırada yer aldı.

(TÜMA 2023 raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.)

https://www.uniar.net/_files/ugd/779fe1_9485b312238f4f8e93c478dd33852036.pdf