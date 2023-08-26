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AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, yaptığı girişimler sonucu Hitit Üniversitesi’ne 35 milyon TL ek ödenek sağladığını duyurdu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün 3 ayrı proje için ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğunu kendisine ilettiğini ifade eden Milletvekili Ahlatcı, ödenek için hemen temasa geçtiğini aktardı.

ÜNİVERSİTEMİZİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Ahlatcı, girişimleri sonucu yapımı devam eden Hitit Üniversitesi’ne ait İskilip Meslek Yüksekokulu inşaatının hızlandırılması için 7 milyon TL ödenek talebinin olumlu karşılandığını kaydetti.

Hitit Üniversitesi Kampüs Altyapısı projesi için de 20 milyon TL ödeneğin aktarıldığını belirten Milletvekili Ahlatcı, ayrıca üniversitenin muhtelif işleri için de 8 milyon TL ödeneğin sağlandığını vurguladı.

Çorum için sağlanan 35 milyon TL ödenekten dolayı Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçenlere teşekkür eden Ahlatcı, “Çorum’umuza ve Üniversitemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.