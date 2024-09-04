Temmuz yada Ağustos ayında ihalesi yapılacağı duyurulan Kırıkkale-Çorum hızlı tren projesi yine gerçekleşmedi.

Geçtiğimiz aylarda Eski Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş bir toplantıda yaptığı konuşmada, Delice-Çorum hızlı tren projesi ihalesinde pürüz çıktığını açıklamış, ertesi gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 'prüz çıktığı' iddialarını yalanlamıştı.

Bakan Uraloğlu, Temmuz yada Ağustos ayında Delice-Çorum hızlı tren projesinin ihalesinin yapılacağını açıklamıştı ama Eylül ayına girmemize rağmen ihalenin gerçekleştirilememesi vatandaşlar tarafından 'pürüz giderilemedi herhalde' şeklinde yorumlandı.