AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum’un ulaşım geleceğini şekillendirecek asrın yatırımı olan Delice (Kırıkkale)-Çorum Demiryolu-Hızlı Tren yatırımında yapım çalışmaların başladığını açıkladı.

Hızlı tren inşasında görev alan Çelikler Holding İcra Kurulu Üyesi Hakan Tutuş ve Çelikler Holding İdari İşler Genel Müdürü Adem Çetin ile bir araya gelerek devam eden çalışmaları ve Çorum tarafında yapılacak şantiye kurulum yerlerinin istişaresini yaptıklarını belirten Ahlatcı, “Bu dev yatırım, şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına büyük katkılar sağlayacak. Çorum, güçlü adımlarla geleceğe ilerliyor” dedi.