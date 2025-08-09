HMK Oyunculuk Akademi ve Cast Merkezi Zafer Çarşısı 2. Kat Numara 171’de açıldı.

HMK Yapımcısı Murat Kuşçu oyuncular yetiştirmek üzere açtıkları merkezle ilgili bilgi vererek, “Şuan kayıtlar alıyoruz. Her yaştan oyuncu alınıp, kurslar verilecek. Kurs sonunda başarılı olanlara ise sertifika verilecek.” dedi.

Kursun son aşamasında ise dizi yapımcıları ile yaptıkları anlaşma gereği sertifika alan oyuncuları ana kast, başrol veya başrol yardımcısı olarak oynatacaklarını söyleyen Kuşcu, oyuncu olmak isteyenleri Zafer Çarşısı 2. Kat Numara 171’deki adreslerine beklediklerini veya 0532 521 36 55 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.