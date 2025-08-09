Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada İnsani Değerler Platformuna tepki gösterdi.

Çorum’da düzenlenecek olan Haluk Levent ve Zara konseri nedeniyle Diyanet Sen Şube Başkanı İsmail Şanal ile İnsani Değerler Platformu tarafından yapılan açıklamalara tepki gösteren Tuncay Yılmaz, “İki gün önce Çorum kamuoyu ve basını Diyanet Sen Şube Başkanının ve adı İnsani Değerler Platformu ben onlara işine geldiği gibi değerlendirenler platformu diyorum. Asıl yapması gerekenlerin dışında ne varsa yapıyorlar. Çorum Belediyesinin sanat ve kültür etkinlikleri kapsamında Çorum’da düzenleyeceği bir konser ile ilgili biranda Filistin, Gazze diyerek ‘eller vicdana konsun’ gibi bir takım açıklamalar yaptılar. Sayın Belediye Başkanını kutluyorum. Çıktı ve Çorum halkını konsere davet etti. Benim gelmek istediğim nokta şu. Bakın bu arkadaşların derdi konser falan değil. Bu arkadaşlar konserlere karşı olsa 15 gün önce Ahmet Şafak konseri vardı. Böyle bir açıklama yaparlardı. Filistin İsrail meselesi 2021 yılından beri devam ediyor. Çorum Belediyesi 100’denfazla bu tip organizasyon yapmıştır. Bir tane açıklamalarını göremezsiniz. Başkan Aşgın’ı da yürekli duruşundan dolayı kutluyorum. Tebrik ediyorum. O gün konsere meclis grubumuz ile geleceğiz” dedi.