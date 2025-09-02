Ankara deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Arca Çorum FK'da görünmez kaza hafif atlatıldı.
Maçın sonlarına doğru Teknik Direktör Tahsin Tam, taç atışı esnasında futbolcularını yönlendirmek hareketlendi. Keçiörengücü'nden Berkan Keskin takımının kazandığı taç atışını hızlı kullanmak istedi.
Keskin, bu esnada futbolcularını uyarmak isteyen Tam'ın ayağına yanlışlıkla bastı.
Bir an için hafif sendeleyen Tam, düşmekten son anda kurtulurken, sakatlık geçirmeden olayı atlattı.
Muhabir: Fatih Akbaş