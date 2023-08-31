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Ahlatcı Çorum FK’da geçen sezon ikinci yarıda forma giyen Hurşit Taşçı yeni sezon için 1461 Trabzon ile iki yıllık anlaşmaya imza attı.

Hurşit ile kadromuzun daha da güçlendiğini ifade eden 1461 Trabzon Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş, “Bu sene şampiyonluk istiyoruz. Transferlerimizi de bu doğrultuda yaptık. Hurşit’in gelmesi ile birlikte kadromuz daha da güçlendi. Tecrübeli ve şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Bize katkısı çok fazla olacaktır” dedi.

Hurşit Taşcı ise imza töreninde yaptığı konuşmada “1461 Trabzon FK’ya şampiyonluk yaşamaya geldim. Forma giymek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok kaliteli bir kadro var. Şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah ben de şampiyonluk yolunda takımıma katkı sağlamak için mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.