Çorum Voleybol Klasman Hakemi Hüseyin Kamber üç günde iki maçta baş hakem olarak görev yapacak.

Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 18 Ocak pazar günü Kayseri Atatürk Spor Salonunda saat 13’de Erkekler 2. Liginde Elit Voleybol ile Ürgüp Gençlikspor arasındaki maçta baş hakem olarak HüseyinKamber görev yaparken yardımcığını ise Kayseri’den Alpaslan Gerçel yapacak.

Maçın gözlemcisi de Kayseri’den Necmettin Halil Ateş,

Hüseyin Kamber 20 Ocak salı günü saat 14’de Tokat 2500 kişilik Yeni Spor Salonunda Niksar Belediyespor ile Ünsal Group Şiran Akademi takımları arasındaki maçta da baş hakem olarak düdük çalacak.

Maçta yardımcı hakem olarak Tokat’tan Mustafa Demir görev yaparken maçta gözlemci olarak ta Ali Özüpak görev yapacak.