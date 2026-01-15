Okullu Yıldız erkekler futbolda Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu iki maçını da farklı kazanarak üst üste dördüncü şampiyonluğu kazandı.

Çok sayıda okulun başvurmasına karşın öğretmenlerin daha sonra futsala geçmesi nedeni ile sadece üç okulun mücadele ettiği yıldız erkekler futbol il birinciliğinde Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ilk maçında Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu’nu 7-0 ikinci maçında da İskilip Azmi Milli Ortaokulunu ise 9-0 yenerek gol yemeden şampiyonluğu kazandı.

Dün oynanan maçta ise İskilip Azmi Milli Ortaokulu, Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulunu 6-1 yenerek ikinci oldu.

Yıldız erkekler futbolda dün sona eren müsabakalar sonunda ise ikinci ve üçüncü olan takımlar kupaları alarak ayrıldılar.

Müsabakalar sonrasında şampiyon olan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nun kupa ve madalyaları daha sonra toplu olarak verileceği öğrenildi.