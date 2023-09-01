23 Temmuz’da hayatını kaybeden 21. Dönem Çankırı Milletvekili, Ser Döküm A.Ş. Kurucu Başkanı Hüseyin Karagöz için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Organize Sanayi’de faaliyet gösteren Ser-Döküm fabrikasının bahçesinde düzenlenen mevlid programında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Mevlid programına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Alper Zahir, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Karagöz ailesi, fabrika yönetimi ve çalışanları katıldı.