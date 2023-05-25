Çorum Belediyesi, şehir genelinde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde asfalt ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Altyapısı sil baştan yenilenen Hüyük Caddesi’nde asfalt öncesi son hazırlıklar başladı.

Kale Mahallesi sınırlarındaki Hüyük Caddesi de Çorum Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yenileniyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kazı çalışmasıyla başladıkları yol yenileme çalışması kapsamında 878 metre uzunluğundaki Hüyük Caddesi’nin kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarını tamamen değiştirdi. Dolgu işi tamamlanan caddenin asfalt öncesi mekanik serimine başlandı.

Gece gündüz demeden aşkla çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hangi mahallemizin neye ihtiyacı varsa büyük bir gayretle Çorum Belediyesi olarak o ihtiyaçları gidermeye devam ediyoruz” dedi.

Çorum halkını konforlu yollarla buluşturmak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Bu kapsamda Hüyük Caddemizi de yeniliyoruz. Kazı, altyapı yenileme ve dolgu çalışmalarını tamamladığımız caddemize mekanik seriminin ardından asfaltını atacağız. Mahalle sakinlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.