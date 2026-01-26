Genel Başkanlığını Zafer Emanetoğlu’nun yaptığı Türkiye’nin 81i ilinde teşkilatlanan Huzur Partisi’nin Çorum İl Başkanı Kadir Karadaş oldu.

Huzur Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Çorum İl Başkanı olarak göreve başlayan Kadir Karadaş, parti hedeflerini açıkladı.

Yaptığı yazılı açıklamada Başkan Karadaş, “Dünyanın hızla değiştiği, bu değişimin büyük ölçüde olumsuz sonuçlar doğurduğu, ülkemizin ve İslam Coğrafyasının bu olumsuz sonuçlardan fazlasıyla etkilendiği bir dönemi yaşıyoruz.

Türkiye’miz; bitmeyen sorunların, gelenekselleşen krizlerin, adaletsiz adaletin, Avrupa ve ABD’den gelen tehditlerin odağında bulunuyor.

Uluslararası Hukuk yalanı, kanla yazılan Dünya Düzeni, asırlardır süren sömürgeci zihniyet hüküm sürmeye, İslam Coğrafyasını kana bulayanlar, Gazze’de soykırım yapanlar, Müslümanları ilelebet ezebileceklerini sananlar vahşi ve barbar yüzlerini göstermeye devam ediyor.

Bütün bu olumsuz tabloyu tersine çevirerek milletimizi huzur ve refaha kavuşturmak, vatanımızın bekasını teminat altına almak, yeni bir uluslararası düzen kurmak, İslam coğrafyasını yaşadığı sıkıntılardan kurtarmak elbette mümkündür.

Bizler bu anlayış ve iddiayı yıllardır dile getiriyor ve bu hedefleri gerçekleştirmek için çalışıyoruz.

Yıllardır sürdürdüğümüz bu mücadelemiz bugün yeni bir sürece giriyor.

Genel Başkanımız Zafer Emanetoğlu’nun liderliğinde uzun bir süredir hazırlık çalışmalarını sürdürdüğümüz Huzur Partimizin kuruluşunu gerçekleştirdiğimizi büyük bir mutlulukla ilan ediyoruz.

Huzur Partisi; yıllardır siyasi mücadelenin içerisinde bulunan, siyaseti ülkemiz ve milletimiz için bir hizmet aracı olarak gören, samimi bir gayretle yıllardır çalışan, mücadele çizgisini bozmamış Kurucular Kurulu Üyeleriyle, kadrosuyla, programıyla, hedefleriyle, iddia ve kararlığıyla milletimize hizmet edecek sağlam ve güçlü bir parti olarak sahaya çıkıyor.

Bizler Huzur Partisi mensupları olarak milletimiz, ülkemiz, İslam Coğrafyasının tüm mazlumları ve ezilen, sömürülen her bir insan için var gücümüzle çalışmak ve tüm bu sorunlara çareler üretmek için yola çıkıyoruz.

Bizler; İfsat edenlere karşı, imar etmek için, Kötülüğü yayanlara karşı, iyiliği tesis etmek için, Yanlışta ısrar edenlere karşı, doğruluğun peşinde koşmak için çalışacağız.

Biz ülkemiz için bereket, milletimiz için huzur, gençlerimiz için güvenli yarınlar, mazlum Müslümanlar için kurtuluş, bütün insanlık için hak ve adalet hedefiyle var gücümüzle çalışacağız.

Bu vesileyle şehrimizde sesimizi duyan bütün kardeşlerimizi bu mücadeleye katılmak için Huzur Partimize davet ediyor, aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz” ifadelerinde bulundu.