İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

KARAR BEKLENİYOR

Adliyeden gelen ilk bilgilerde İmamoğlu'na, terör soruşturmasından adli kontrol kararı verildiği belirtiliyordu, heyetin karar için toplandığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası kayyum ihtimali devam ediyor.