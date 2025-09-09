İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonu (İÇGİAF) Genel Başkanı Arda Yurtsever ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum’da bir dizi ziyarette bulundu.

İÇGİAF Genel Başkanı Arda Yurtsever beraberindeki heyet ilk olarak İÇGİAF’ın yönetim kurulu toplantısını Çorum GİAD’da yaptı.

İÇGİAF Genel Başkanı Arda Yurtsever ve yönetim kurulu üyeleri, ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Onat, Kazan GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nigar Kedici, Çorum GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Küçükbenli ve diğer yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, çalışmalar değerlendirildi.

İÇGİAF Genel Başkanı Arda Yurtsever ve beraberindeki heyet daha sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başranhıncal’a nezaket ziyaretinde bulundu. Çorum TSO Başkanı Çetin Başranhıncal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.