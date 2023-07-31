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Çorum Belediyesi, içme suyu klorlamasında otomatik sisteme geçti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, içme suyunun musluklara daha sağlıklı ve güvenli olarak ulaşması için önemli bir yatırımı şehre kazandırdıklarını açıkladı.

Çorum Belediyesi, içme suyunun temini ve güvenli bir şekilde halka ulaştırılması konusunda önemli çalışmaları bir bir hayata geçiriyor.

Koçhisar Barajı isale hattının bir yıl gibi kısa sürede tamamlanarak Çorum’a kazandırılması başta olmak üzere, kuraklık döneminde su kuyular açılması ve kışın kar sularının baraja taşınması gibi birçok kritik hamlelerle kuraklık döneminde vatandaşlara su sıkıntısı yaşartmayan Çorum Belediyesi, içme suyu alanında yatırımlarını sürdürüyor. Şehrin çeşitli noktalarında bulunan su depolarındaki klorlama sistemleri, yeni sistem olan otomatik gaz klorlama sistemi ile değiştiriliyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, daha önceden manüel olarak çalışan klorlama siteminin su debisine göre ele ayarlandığını belirterek, yeni kurulan sistemin ise otomatik klorlama yapacağını söyledi.

Başkan Aşgın “Gaz klorlaması suyun debisine göre otomatik olarak ayarlanacak. Klor ölçümleri ise SKADA sisteminden 24 saat kontrol edilebilecek” dedi.

İçme suyu alanında yaptıkları yatırımların Çorum için son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Son 3 yıl içerisinde en büyük önceliğimiz suyun kaynağını bulup güvenli bir şekilde hemşehrilerimize ulaştırmak oldu. Koçhisar Barajı İsale Hattının 1 yıl içerisinde tamamlanması ve şehrimizde su sorunun çözülmesi belediyemiz açısından son derece önemli bir çalımaydı. Suyun az olduğu dönemlerde birçok noktada kuyular kazdık, kar sularını barajımıza taşıdık. Hamdolsun en kurak dönemde hemşehrilerimize su sıkıntısı yaşatmadık”ifadelerini kullandı.

Suyu temiz ve güvenli bir şekilde halka sunulmasının da son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Şehrimizin farklı notalarında su depolarımız var. Kısmen manüel olarak çalışan bu depolarımızın otomatik sisteme geçmesi bizim için önemliydi. Su debisine göre klor miktarı daha önceden elle ayarlanıyordu. Biz bunu tamamen otomasyona çevirmiş olduk. Debiye göre klor miktarının ayarlandığı ve SKADA merkezimizden 24 saat uzaktan kontrol edilebilen bu sistem bizim çapımızdaki hiçbir belediyede yok. Türkiye’de sadece birkaç büyükşehir belediyesinin kullandığı 2 milyon 700 bin TL maliyetindeki bu sistemi şehrimize kazandırmış olduk. Hemşehrilerimiz musluklarından akan suyu rahatlıkla içebilirler”diye belirtti.