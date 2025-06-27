Iğdır FK bu sezonda transferde hız kesmiyor.

Yeşil Beyazlı takım yeni sezon şampiyonluk hedefi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Iğdır FK son iki sezondur Göztepe forması giyen tecrübe orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Samsuspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve iki sezondur Ankaragücü forması giyen kanat oyuncusu Ali Kaan Güneren ile büyük oranda anlaştı.

Iğdır FK’nın diğer transferi ise Süper Lig ve 1. ligde bir çok takımda forma giyen ve son iki sezondur Manisa FK’da başarılı bir performans gösteren kanat oyuncusu Moryke Fofana ile büyük oranda anlaşma sağlandı.

Üç futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldığı transfer sezonu başlayınca resmi imzaların atılması bekleniyor.