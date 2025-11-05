Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 13.haftasında 9 Kasım Pazar günü evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri dün satışa çıktı.

Pasolig üzerinden satışa çıkarılacak olan biletler kale arkaları ve maraton tribününde 5 liradan satılacak.

Kapalı sağ ve sol 300 liradan, VİP A,B,E 1000 liradan, VİP C ise 2 bin liradan satışa sunuldu. Misafir takım seyircilerine ise biletler 6.5 liradan satışa çıktı.

E7 CEZALI

Kulüpten yapılan açıklamada; Arca Çorum FK'nın 26.10.2025 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK - BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle; FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca, KUZEY TRİBÜN KUZEY E7 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edilmiştir. Bu seyirciler bir sonraki ev sahibi kulüp olduğumuz müsabakaya giriş yapamayacak ve bu maç için bilet alamayacaktır." denildi