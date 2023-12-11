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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması 2023 Ödül Töreninde Çorumlu firma Baktat Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Egetad, “OSB’lerde İhracatını En Çok Artıran Firma” ödülünü aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları ve sanayicilerin katıldığı törende, OSB sanayicilerine 11 farklı kategoride 116 plaket takdim edildi.

Sungurlu’dan çıkıp Avrupa’nın en güçlü gıda dağıtım zincirlerinden birini oluşturan Baklan kardeşler, Anadolu’nun ürünlerini Sungurlu, Gemlik, Turgutlu ve Akhisar’da işleyerek Avrupa’ya ihraç ediyor.

Murat Baklan, ödülü babası Halil Baklan’a vererek, bu özel günün gurur ve mutluluğunu birlikte yaşadılar.

Temelleri 1985 yılında Sungurlu’da atılan Baktat Şirketler Grubu’nun bünyesinde, Türkiye’ de yerleşik 4, Almanya’ da yerleşik 9 olmak üzere 13 şirket yer alıyor. Yaklaşık 1600 çalışanı bulunan Baktat Şirketler Grubu, 3 bin 200’ün üzerindeki güncel ürün yelpazesiyle iç piyasa ve 54 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Baktat, Baktat Bio, Suntat, Kervan, Egetad, 24 Ayar, Donna Rosa, Simge, Abo, Alice, Simge, Buket, Fire Of İstanbul, Esma ve Sütçüoğlu markalarıyla üretim gerçekleştiren Baktat Şirketler Grubu, Türk damak tadını yüksek kalite ile birleştirerek dünya pazarlarına başarıyla taşıyor.