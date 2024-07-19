Çorum'da avukatlık yapan Gizem Atak ile Alihan Arslan düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile evlendi.

Meryem ile Abdullah Atak'ın kızları Gizem ile Halk Eğitim Müdürlüğü personeli Nurhan ile Merhum Yaşar Arslan'ın oğlu Alihan’ın düğünü, Sabancı Garden Düğün Salonu’nda yapıldı.

Genç avukatların nikah şahitliklerini Baro Başkanı Turan Kalıpçı ile Avukat Yaşar Anaç ve Can Emre Kakaç yaptı.

Avukat Gizem Atak ve Avukat Alihan Arslan'ın düğününde yakınlarının yanı sıra ortaokul, lise ve üniversiteden arkadaşları genç çiftin mutluluğuna ortak oldular.