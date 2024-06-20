Çorum Haziran ayının son haftasında iki büyük Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ilk büyük organize 24-26 Haziran tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Spor Salonu’nda Büyükler Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasıile başlayacak. Türkiye’nin masa tenisinde milli takımındaki isimlerinin mücadele edeceği bu büyük organizeye çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.

Bu şampiyonanın hemen ardından ise bu kez 9-11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasına Çorum ev sahipliği yapacak. Dört gün sürecek ve Yeni Spor Salonu’nda yapılacak 9-11 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonasına Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor. Badminton branşında ilimizde çok sayıda kulüp bünyesinde çalışmalar yapan sporcularında bu şampiyonada mücadele etmesi bekleniyor.