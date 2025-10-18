Kadınlar Voleybol 2. liginde iki temsilcimiz Trabzon’da galibiyet ararken bir temsilcimiz ise haftayı bay geçecek.

Ligde üst sıralar için mücadele eden Çorum Arenaspor takımı Trabzon’da Beşikdüzü ile Çorum Voleybol takımı ise Semt Asansör Bordomavi 61 takımı ile karşılaşacak.

Ligde oynadığı iki maçı da set vermeden kazanarak 6 puanla ve maç eksiği ile üçüncü sırada bulunan Çorum Arenaspor üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet alan Beşikdüzü ile yarın saat 14’de Beşikdüzü Salonunda karşılaşacak.

Ligde ilk iki için mücadele eden iki takımın maçında temsilcimiz zorlu deplasmandan galibiyet ile dönerek iddiasını devam ettirmek istiyor.

Diğer temsilcimiz Çorum Voleybol ise dördüncü maçında grupta lider durumda bulunan Semt Asansör Bordo Mavi61 takımı ile karşılaşacak.

Saat 14’de Yomra Spor Salonunda oynanacak maçta üç maçından galibiyet ile ayrılarak 9 puanla lider durumda bulunan Bordo Mavi ile üç maçında bir galibiyet iki mağlubiyet alan Çorum Voleybol takımları puan mücadelesi verecekler.

Gruptaki diğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise haftayı bay geçecek.