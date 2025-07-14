Arca Çorum FK’da yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı cumartesi akşamı Bolu’da yapılan antrenman ile başladı.

Ligin ilk etap çalışmalarına 1-9 Temmuz tarihleri arasında Bolu Esentepe Hotel’de yapan kırmızı Siyahlı takım ikinci etap çalışmalarına Bolu Vonresort Hotel’de cumartesi akşamı başladı.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü öğleden sonra otelde toplandı ve saat 18’de otel sahasında ikinci etabın ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki çalışmaya yeni transferlerden İbrahim Sehiç dışında tüm futbolcular katıldılar.

Tahsin Tam yönetiminde cumartesi akşamı yapılan ilk antenman ısınma hareketleri aktivasyon, vore egzersizleri ve son bölümde de aerobik koşu ile ikinci etabın ilk antrenmanı tamamlandı.

Dünü çift antrenmanla geçirdi

Çorum FK dünü çift antrenmanla geçirdi. Teknik Direktör bu çalışmada fiziksel yüklemeye devam etti.

Topla teknik ısınma ile başlayan antrenman dar alan oyunu ile devam etti ve son bölümde ise yüksek tempolu dayanıklılık koşusu ile günün ilk antrenmanı tamamlandı.

Akşam saat 18’de yapılan günün ikinci antrenmanında ise daha çok tektik taktik çalışma yaptıran Teknik Heyet dinamik ısınmanın ardından beşi iki pas çalışması daha sonra ise hücumsal ve taktiksel çalışma yaptırdı. Bu bölümde mevkisel olarak futbolculara uyarılarda bulunan Teknik Direktör Tam son bölümde ise geniş alan oyunu ile günün ikinci antrenmanını tamamladı.