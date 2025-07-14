Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar’ın oğlu Avukat Talha Yaşar’ın düğünü için Çorum’a gelen yüksek yargı mensupları, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere tarafından ağırlandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ve Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay üyelerinden oluşan heyet, Sungurlulu hemşehrileri AYM Başkanvekili Basri Bağcı’nın öncülüğünde Boğazkale’yi de ziyaret etti.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Başkanvekillerimizi, Yargıtay Başkanımızı ve Anayasa Mahkemesi Üyelerimizi; hemşehrimiz Sayın Kenan Yaşar’ın kıymetli evladının düğünü öncesinde, Sayın Basri Bağcı’nın öncülüğünde Sungurlu’muzda ağırladık.

Değerli misafirlerimize ilçemizi tanıttık, Boğazkale’deki tarihi mekanları gezme fırsatı bulduk. Ardından düğün törenine katılarak genç çiftimize mutluluk dileklerimizi ilettik.

Sungurlu’muza gösterdikleri ilgi ve nazik ziyaretleri için başta Anayasa Mahkemesi Başkanımız olmak üzere tüm yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum.”

Ziyarette Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Basri Bağcı ve Hasan Tahsin Gökcan ile AYM üyeleri Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, İrfan Fidan ve Yılmaz Akçil yer aldı.

Heyete; Sungurlu Kaymakamı ve Boğazkale Kaymakam Vekili Mutlu Köksal, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ile diğer ilçe protokol üyeleri eşlik etti.