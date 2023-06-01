FATİH BATTAR

Çorum'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış Çorum'u vurdu.

Metrekareye 20 kg yağışın düştüğü Çorum'da ev ve işyerlerini su bastı, onlarca kişi mahsur kaldı.

Çorum Belediyesi afetin ardından teyakkuza geçerken, Vali Mustafa Çiftçi de İl Afet ve Acil Durum Yönetimi'ni topladı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, AFAD Müdürü Elvan Kaya katıldı.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada; "İl merkezimizin bazı bölgelerinde su baskını ve mahsur kalma olayları meydana gelmiş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarları sonucunda 100'ün üzerinde olaya Çorum Belediyesi tarafından müdahale edilmiştir. Ekiplerimiz sahada koordineli olarak çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.