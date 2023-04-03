FATİH BATTAR

İl Genel Meclisi Nisan ayı oturumları başladı.

Başkan Mehmet Bektaş başkanlığında toplanan mecliste 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 25.maddesi gereğince İl Genel Meclisi’nce seçilen İl Encümeni üyelerinin görev süresi Nisan ayında sona erdiğinden İl Encümeni’nde görev alacak üç meclis üyesi gizli oyla seçildi.

5 meclis üyesinin il encümeni olmak için girdiği oylamada Ünal Nalçacı 31 oy, Abdurrahman Karagöz 19, Dursun Kaya 27 oy alarak İl Encümeni oldu. Oylama sonucunda Osman Günay 17 oy ve Engin Demir 5 oyda kalarak İl Encümeni olmaya hak kazanamadılar.

Mecliste ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince ihtisas komisyonları yeniden oluşturuldu.

İşte komisyonlar üyeleri

Plan ve Bütçe Komisyonu: Gürbüz Özel, Abdullah Uysal, Mehmet Turhan, Arif Çamiçi, mUrat Kiday, Yıldız Bek, Nazım Çetin

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Mehmet Yücel, Mehmet Bektaş, İbrahim Çifçi, Alaettin Tosundereoğlu, Vahit Kabakçı, Sadettin Akgül, Sadık Aşık

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu: Abdurrahman Karagöz, Dursun Kaya, Ünal Nalçacı, Suat Atalay, Sadık Aşık

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Kemal Özönal, Osman Günay, Erdoğan Köroğlu, Engin Demir, Yavuz Aykaç

Ar-Ge Komisyonu: Abdullah Tiryaki, Ahmet Devrez, Hacı Bolat, Özcan Çetin, Selim Dölcü

Gençlik ve Spor Komisyonu: Kemal Özönal, Erdoğan Köroğlu, Osman Günay, Engin Demir, Yavuz Aykaç

Turizm Komisyonu: Fehmi Yağlı, İsmail Keşliktepe, Ekrem Yıldırım, Yıldız Bek, Selim Dölcü

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: Abdullah Uysal, Mehmet Turhan, Arif Çamiçi, Yıldız Bek, Nazım Çetin

Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu: Ahmet Devrez, Hacı Bolat, Abdullah Tiryaki, Özcan Çetin, Selim Dölcü

Aile ve Engelliler Komisyonu: Mehmet Kaplan, Ahmet Tuna, Duran Bıyık, İlhami Türksal, Doğan Uçar