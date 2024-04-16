Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) hafta sonu Pazar günü yapılacak.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Pazar günü sabah saatlerinde sınava gireceklere hizmet vermek için açık olacak.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden konu hakkında yapılan açıklamada, “21.04.2024 tarihinde yapılacak olan 2024 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz 21 Nisan Pazar günü 07.00 –10.00 saatleri arasında açık tutulacak olup, öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (T.C.K.K) başvuruları alınacaktır” denildi.