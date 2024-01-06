Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, 2. Amatör Küme’de şampiyon olan takımın 7 bin lira ödül alacağını ayrıca İl Özel İdaresinin malzemelerinin sadece ilçe kulüplerine dağıtılacağını açıkladı.

Arıcı Üç kategorinin teknik toplantısında yaptığı konuşmada 2. Amatör Küme Büyükler ligine katılacak tüm takımlara 2500 lira katılım payı verileceğini ayrıca sezon sonunda şampiyon olan takıma ise 7 bin lira ödül verileceğini söyledi.

Katılım ücreti ve şampiyonluk ödülü için bazı kriterler belirlediklerini söyleyen Arıcı ‘Zaruri sebepler hariç ligi bitirmeyen, maça gitmeyen ve mensuplarının sportmenlik dışı davraşlarda bulunması halinde bu kulüplere katılım payı ödenmeyecek’ dedi.

Arıcı ayrıca bu yıl İl Özel İdaresinden amatör kulüplere alınacak malzemelerin sadece ilçe kulüplerine dağıtılacağını söyledi.

İl Özel İdaresi tarafından alınan malzemelerin ödenek az olduğu için yetersiz olduğunu merkez takımlarının Çorum Belediyesi malzeme desteğini aldıklarını belirten Arıcı ‘Bu nedenle İl Özel İdaresi malzemelerini sadece ASKF’ye üye amatör spor kulüplerine dağıtıcağız’ dedi.