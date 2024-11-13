Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu ile birlikte İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Sinan Zehir, hastanede görev yapan doktorlar, sağlık personeli ve hastalarla bir araya geldi. Hastane personeliyle sağlık hizmetlerinin durumu hakkında görüşen Zehir, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini değerlendirdi. Ziyaret, hastane yönetimi ile sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik istişarelerle sona erdi.