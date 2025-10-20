Çorum Belediyespor bünyesinden yetişen ki milli güreşci Dünya Şampiyonasında milli mayoyu giyecek.

20-27 Ekim tarihlerinde Sırbistan’da yapılacak olan U 23 Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonasında 60 kiloda Mert İlbars, 87 kiloda ise Samet Yaldıran milli mayo ile madalya mücadelesi verecekler.

İki milli güreşcinin antrenörü Çelebi Bayır on sıkletten ikisinde milli mayoyu güreşcilerinin giymesinin haklı gururunu yaşıyor.

Çelebi Bayır, Sungurlu’da Çorum Belediyespor bünyesinde yaptıkları çalışmalar sonucunda çıkardığı milli güreşciler ile gurur duyuyor. Bayır milli takım mayosu ile mindere çıkacak olan iki güreşcisine güveninin tam olduğunu belirterek ‘Dünya Şampiyonasında mücadele edecek tüm milli takıma ve başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil ederler’ dedi.