Büyük Birlik Partisi (BBP) Sungurlu İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Yağmur atandı.
BBP Çorum İl Başkanı Avukat Özkan Yandım, Sungurlu İlçe Başkanlığı görevine atanan Mustafa Yağmur’a görevini tevdi etti.
BBP İl Başkanı Avukat Özkan Yandım, “Büyük Birlik Partimizin Sungurlu İlçe Başkanlığı görevine Sayın Mustafa Yağmur atanmıştır. Önceki İlçe başkanımız Sayın Hüseyin Tağil Başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür eder, Yeni İlçe Başkanımıza görevinde başarılar dilerim. Rabbim muvaffak eylesin İnşallah” dedi.
Editör: Atila Çiğdem