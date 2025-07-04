Çorumlu futbolcu Emin Tiryaki’nin de forma giydiği Ampute Milli takımı Polonya’da katıldığı uluslararası turnuvada gol yemeden şampiyon oldu.

Ampute Futbol Milli Takımımız, 28-29 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Amp Futbol Cup 2025 turnuvasında gösterdiği üstün performansla şampiyon oldu.

Ev sahibi Polonya’nın yanı sıra Fas, Japonya ve İngiltere’nin katıldığı turnuvada; tecrübeli isimleri ve genç yıldızlarıyla sahaya çıkan millilerimiz, Japonya’yı 9-0, İngiltere’yi 5-0, ev sahibi Polonya’yı 1-0 mağlup etti, Fas ile 0-0 berabere kaldı.

Turnuva boyunca kalesinde hiç gol görmeyen Ay-Yıldızlılar, adeta “kale kapalı” mesajı verdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Soydabircan, bu başarının yalnızca bir kupa kazanmak olmadığını vurguladı: “Eylül ayında Trabzon’da düzenlenecek Uluslar Ligi öncesi, bizim için son derece kıymetli bir hazırlık turnuvası oldu. Ekibimiz, güçlü rakiplerin yer aldığı bu organizasyondan şampiyonlukla ayrılarak ne denli hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Sahadaki mücadele ruhu ve takım olma bilinciyle bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum’ dedi.

Ayrıca tribünleri dolduran Türk vatandaşlarına da teşekkür eden Soydabircan, sözlerini şöyle tamamladı: “Varşova’da bizleri yalnız bırakmayan, ay-yıldızlı bayrağımızı coşkuyla dalgalandıran tüm gurbetçi vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Onların desteği, sporcularımıza sahada ayrı bir güç verdi’ dedi.

Çorumlu milli futbolcu Emin Tiryaki ise takım olarak çok iyi bir turnuva geçirdiklerini ve şimdiki hedeflerinin Trabzon’da yapılacak Uluslar Ligi olduğunu söyledi.