Çorum ’un Kargı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.



İlçe merkezi ve yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yer yer arttı.

Yüksek kesimlerde soğuk havayla birlikte buzlanma riski oluşurken, ekipler özellikle Kargı-Sinop karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.



Yoğun kar yağışı ilçede eğitimi de olumsuz etkiledi. Pelitçik, Oğuz, Bademce ve Güney köylerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Yetkililer, vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.